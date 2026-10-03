Actualités sportives

Les Roses de Montréal ont conclu par une marque nulle de 0-0 leur rencontre face au CF Rapide d’Ottawa vendredi soir, au Stade Boréal.
Le résultat permet à l'équipe de s'assurer au minimum la deuxième position du classement de la Super Ligue du Nord.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril faire le point samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
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