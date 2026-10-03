Le viol collectif présumé qui serait survenu à l'Université Cornell aux États-Unis a soulevé de nombreuses réactions dans l'actualité, étant donné l'arrivée de nouvelles informations qui ont récemment mené à la réouverture du dossier.

Cette affaire découle de la plainte d'une jeune femme présentée sous le pseudonyme de "Jane Doe" affirmant avoir été droguée, soumise à une forte absorption d'alcool et violée pendant plusieurs heures dans une fraternité en octobre 2024.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand revenir sur les nouveautés samedi, lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Denis Lévesque.