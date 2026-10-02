Poignardée 34 fois dans sa RPA

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Octogénaire sauvagement assassinée: «Le SPVM devrait s'expliquer»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 octobre 2026 06:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Octogénaire sauvagement assassinée: «Le SPVM devrait s'expliquer»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Rollande Ducharme, une dame de 81 ans, a été sauvagement tuée à coups de couteau dans son appartement de Rosemont en octobre 2022.

Malgré une scène de crime macabre couverte de sang et des plaies évidentes de défense, un médecin, deux ambulanciers et deux policiers arrivés sur les lieux ont initialement conclu à un accident.

C'est finalement la nièce de la victime, alertée entre autres par des canettes de bière suspectes et du sang sur les murs, qui a donné l'alerte pour qu'une véritable enquête pour meurtre soit ouverte. 

La meurtrière, Élyse Quenneville-Proulx, qui ne connaissait pas la victime, a finalement été condamnée à 18 ans de prison.

Écoutez Patrick Lagacé commenter les lacunes dans le travail des policiers et premiers répondants de cette affaire de meurtre, vendredi matin.

Autres sujets abordés

  • Soins de santé: les délais au public forcent des patients à débourser des dizaines de milliers de dollars au privé ou à l'étranger;
  • Le projet de TGV Québec-Ontario pourrait coûter jusqu'à 23 milliards $ de plus que prévu;
  • CNESST: le parcours ardu d'un athlète paraplégique pour obtenir un véhicule adapté;
  • Guerre en Ukraine: révélation d'un plan russe pour paralyser le réseau électrique ukrainien cet hiver;
  • Hausse marquée des demandes de visas de Russes cherchant à fuir la conscription, notamment vers le Canada;
  • De violentes manifestations d'élèves provoquent la fermeture de 400 écoles en France;
  • L'administration Trump presse l'Europe de libérer ses réserves de diesel;
  • Hausse marquée des vols spectaculaires non assurables dans les bijouteries du Québec. 

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