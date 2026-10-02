Poignardée 34 fois dans sa RPA

Rollande Ducharme, une dame de 81 ans, a été sauvagement tuée à coups de couteau dans son appartement de Rosemont en octobre 2022.

Malgré une scène de crime macabre couverte de sang et des plaies évidentes de défense, un médecin, deux ambulanciers et deux policiers arrivés sur les lieux ont initialement conclu à un accident.

C'est finalement la nièce de la victime, alertée entre autres par des canettes de bière suspectes et du sang sur les murs, qui a donné l'alerte pour qu'une véritable enquête pour meurtre soit ouverte.

La meurtrière, Élyse Quenneville-Proulx, qui ne connaissait pas la victime, a finalement été condamnée à 18 ans de prison.

Écoutez Patrick Lagacé commenter les lacunes dans le travail des policiers et premiers répondants de cette affaire de meurtre, vendredi matin.

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