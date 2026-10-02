Joueur québécois de 22 ans

Le défenseur québécois Tristan Luneau a fait sauter la banque en signant une entente de six ans d'une valeur de 43,2 millions de dollars, soit 7,2 millions par saison, avec les Ducks d'Anaheim.
La particularité de cette entente? Le natif de Victoriaville ne compte que 14 matchs d'expérience dans la Ligue nationale de hockey.
Cette signature illustre une nouvelle tendance à travers la ligue, où les équipes préfèrent faire des projections à long terme et payer leurs jeunes joueurs prometteurs avant même qu'ils n'aient fait leurs preuves.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter cette entente, vendredi, à Lagacé le matin.
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