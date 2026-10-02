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Joueur québécois de 22 ans

Tristan Luneau, plus riche de 43 M$ à Anaheim

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 octobre 2026 06:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Tristan Luneau, plus riche de 43 M$ à Anaheim
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le défenseur québécois Tristan Luneau a fait sauter la banque en signant une entente de six ans d'une valeur de 43,2 millions de dollars, soit 7,2 millions par saison, avec les Ducks d'Anaheim.

La particularité de cette entente? Le natif de Victoriaville ne compte que 14 matchs d'expérience dans la Ligue nationale de hockey.

Cette signature illustre une nouvelle tendance à travers la ligue, où les équipes préfèrent faire des projections à long terme et payer leurs jeunes joueurs prometteurs avant même qu'ils n'aient fait leurs preuves.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter cette entente, vendredi, à Lagacé le matin

Autres sujets abordés

  • Le gardien Igor Shesterkin marque un but dans la victoire de 5-1 des Rangers. 
  • Inquiétude chez les Panthers: encore une blessure pour le capitaine Aleksander Barkov. 
  • Soirée offensive de 16 buts entre les Oilers et les Canucks. 
  • Première réussie pour Matthew Knies avec les Blue Jackets de Columbus. 
  • Les résultats dans les séries du Baseball majeur;
  • NFL: victoire sur le fil des Browns de Cleveland contre les Steelers. 

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