Une histoire incroyable

De nouveaux détails saisissants ont émergé entourant l'attaque survenue à bord d'un appareil de FlyDubai.

Le pilote Smit Machchhar, gravement blessé après avoir apparemment été poignardé par son copilote, a livré un témoignage poignant en visioconférence depuis son lit d'hôpital à Abou Dhabi avec le premier ministre indien Narendra Modi.

Malgré un traumatisme évident, son sang-froid et ses réflexes de pilote chevronné — fort de 17 ans d'expérience de vol — ont permis de déverrouiller la porte du cockpit pour laisser entrer les secours et sauver des dizaines de passagers.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point sur cette affaire, vendredi, à Lagacé le matin.