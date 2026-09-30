Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Un amateur des Canadiens de Montréal s'emporte quelque peu;
- Une histoire de sirène de but retient l'attention entre Toronto et Calgary: et les partisans des deux équipes sont fâchés;
- Les Devils du New Jersey rabrouent sèchement un créateur de contenu;
- Deux joueurs de la LNH lancent leur balado... en allemand;
- L'ancien entraîneur des Steelers, Mike Tomlin, a présenté sa création sur Minecraft.