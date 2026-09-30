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Branché sur le sport

Une controverse pour une sirène de but, de Toronto à Calgary

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 30 septembre 2026 21:28

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Paul-Christian Bergeron
Paul-Christian Bergeron
Une controverse pour une sirène de but, de Toronto à Calgary
Branché sur le sport / Cogeco Média

Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Un amateur des Canadiens de Montréal s'emporte quelque peu;
  • Une histoire de sirène de but retient l'attention entre Toronto et Calgary: et les partisans des deux équipes sont fâchés;
  • Les Devils du New Jersey rabrouent sèchement un créateur de contenu;
  • Deux joueurs de la LNH lancent leur balado... en allemand;
  • L'ancien entraîneur des Steelers, Mike Tomlin, a présenté sa création sur Minecraft.

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