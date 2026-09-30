 Aller au contenu
Jakub Dobes dominant à Toronto

«On voit le niveau de maturité qu'il a gagné en un an» -José Théodore

par 98.5 Sports

0:00
21:31

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 septembre 2026 19:40

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
José Théodore
José Théodore
«On voit le niveau de maturité qu'il a gagné en un an» -José Théodore
José Théodore dans les studios du 98.5 FM / Cogeco Média

Rien de tel qu'un illustre gardien pour commenter le travail d'un gardien qui s'illustre.

Écoutez l'ancien gardien des Canadiens, José Théodore, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les Canadiens ont remporté une belle victoire contre les Maple Leafs, à Toronto, et ils le doivent en grande partie à leur gardien.

Et qu'est-ce que José Théodore en a pensé?

«J'ai pensé, au début, comme on en a parlé la semaine passée... Un premier but rapide. Et à Toronto en plus... Mais Dobes, on voit le niveau de maturité qu'il a gagné en un an. Il n'a pas paniqué, On dirait même qu'il était à l'aise: ''OK, j'ai donné un but. Cétait comme si on jouait un match hors-concours''. Il n'a pas juste été bon. Il a été extraordinaire.»

Les autres sujets discutés

  • «On a un club complet», selon Théodore;
  • Les Panthers ont lancé un message à leur premier match;
  • Le gardien Sergei Bobrovsky aurait dû laisser passer Gavin McKenna pour son tour d'honneur à son premier match dans la LNH;
  • La langue utilisée dans le vestiaire;
  • Gestion des gardiens: «J’aimerais voir trois matchs pour Dobes, un match pour Montembeault»;
  • Jakub Dobes est vraiment un battant.

Vous aimerez aussi

Est-ce que jouer au hockey après 40 ans augmente les risques cardiaques?
L'instinct Marie-Eve
Est-ce que jouer au hockey après 40 ans augmente les risques cardiaques?
0:00
12:53
«Kreider n'était pas très visible» -Dany Dubé
Le hockey des Canadiens
«Kreider n'était pas très visible» -Dany Dubé
0:00
8:54
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Vladimir Guerrero jr. n'a pas voulu ajuster son élan durant la saison
Rattrapage
Bilan de saison des Blue Jays
Vladimir Guerrero jr. n'a pas voulu ajuster son élan durant la saison
«Ce qui m'a impressionné, c'est Matheson et Carrier» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Victoire des Canadiens à Toronto
«Ce qui m'a impressionné, c'est Matheson et Carrier» -Dany Dubé
«C'est Josh Anderson, maintenant, le chef de meute» -Mario Langlois
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Jakub Dobes a rassuré tout le monde
«C'est Josh Anderson, maintenant, le chef de meute» -Mario Langlois
Saison des Canadiens: «Il n'y a plus de points faciles»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Début de saison du tricolore
Saison des Canadiens: «Il n'y a plus de points faciles»
Mondiaux de cyclisme: une foule «hallucinante», selon Sébastien Arsenault
Rattrapage
Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026
Mondiaux de cyclisme: une foule «hallucinante», selon Sébastien Arsenault
Guillaume Boivin tire sa révérence à Montréal: «En paix avec ça»
Rattrapage
Cyclisme
Guillaume Boivin tire sa révérence à Montréal: «En paix avec ça»
Adieux émouvants à Toronto et début des séries éliminatoires
Rattrapage
Baseball majeur
Adieux émouvants à Toronto et début des séries éliminatoires
La crème de la boxe réunie pour Russ Anber: «Un des plus grands» -Jérémy Filosa
Rattrapage
Nouveau livre pour la légende de la boxe
La crème de la boxe réunie pour Russ Anber: «Un des plus grands» -Jérémy Filosa
Échange Knies-Marchenko: «Je suis convaincu que les Leafs sont gagnants»
Rattrapage
Transaction majeure dans la LNH
Échange Knies-Marchenko: «Je suis convaincu que les Leafs sont gagnants»
Victoire des Ravens à Rio: «Comme si on venait de gagner le Super Bowl»
Rattrapage
Football de la NFL
Victoire des Ravens à Rio: «Comme si on venait de gagner le Super Bowl»
«Don Waddell a fait un tour de magie» -Jean-Luc Grand-Pierre
Rattrapage
Matthew Knies à Toronto
«Don Waddell a fait un tour de magie» -Jean-Luc Grand-Pierre
Kirill Marchenko chez les Leafs: «Ça n'ébranle pas la hiérarchie dans l'Est»
Rattrapage
Transaction entre Toronto et Colombus
Kirill Marchenko chez les Leafs: «Ça n'ébranle pas la hiérarchie dans l'Est»
«Je me sens proche et je suis fière. Il avait du guts» -Mélanie Villeneuve
Rattrapage
Fille de Gilles Villeneuve
«Je me sens proche et je suis fière. Il avait du guts» -Mélanie Villeneuve
Alouettes: «Mon amour pour le foot a vraiment commencé là»
Rattrapage
Un amour renouvellé pour son équipe
Alouettes: «Mon amour pour le foot a vraiment commencé là»