Jakub Dobes dominant à Toronto

Rien de tel qu'un illustre gardien pour commenter le travail d'un gardien qui s'illustre.

Écoutez l'ancien gardien des Canadiens, José Théodore, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les Canadiens ont remporté une belle victoire contre les Maple Leafs, à Toronto, et ils le doivent en grande partie à leur gardien.

Et qu'est-ce que José Théodore en a pensé?

«J'ai pensé, au début, comme on en a parlé la semaine passée... Un premier but rapide. Et à Toronto en plus... Mais Dobes, on voit le niveau de maturité qu'il a gagné en un an. Il n'a pas paniqué, On dirait même qu'il était à l'aise: ''OK, j'ai donné un but. Cétait comme si on jouait un match hors-concours''. Il n'a pas juste été bon. Il a été extraordinaire.»

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