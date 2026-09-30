Jakub Dobes a été fumant, mardi soir, en ouverture de la saison des Canadiens de Montréal, face aux Maple Leafs de Toronto.
La performance du gardien du Tricolore a indiscutablement rassuré les partisans de la formation montréalaise.
Martin St-Louis a lui-même désigné le joueur du match, qu'il a décerné à Josh Anderson.
Écoutez le commentaire de l'animateur Mario Langlois en ouverture des Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Jakub Dobes a rassuré tout le monde;
- Josh Anderson est le nouveau chef de meute des Canadiens;
- Chris Kreider se cherche au sein du premier trio;
- Mine de rien, le trio de Nick Suzuki s'est illustré physiquement.