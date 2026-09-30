 Aller au contenu
Jakub Dobes a rassuré tout le monde

«C'est Josh Anderson, maintenant, le chef de meute» -Mario Langlois

par 98.5 Sports

0:00
8:39

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 septembre 2026 18:58

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«C'est Josh Anderson, maintenant, le chef de meute» -Mario Langlois
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Jakub Dobes a été fumant, mardi soir, en ouverture de la saison des Canadiens de Montréal, face aux Maple Leafs de Toronto.

La performance du gardien du Tricolore a indiscutablement rassuré les partisans de la formation montréalaise.

Martin St-Louis a lui-même désigné le joueur du match, qu'il a décerné à Josh Anderson.

Écoutez le commentaire de l'animateur Mario Langlois en ouverture des Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Jakub Dobes a rassuré tout le monde;
  • Josh Anderson est le nouveau chef de meute des Canadiens;
  • Chris Kreider se cherche au sein du premier trio;
  • Mine de rien, le trio de Nick Suzuki s'est illustré physiquement.

Vous aimerez aussi

«Geoff Molson est allé chercher 2,8 milliards de revenus supplémentaires»
La commission
«Geoff Molson est allé chercher 2,8 milliards de revenus supplémentaires»
0:00
10:54
Est-ce que jouer au hockey après 40 ans augmente les risques cardiaques?
L'instinct Marie-Eve
Est-ce que jouer au hockey après 40 ans augmente les risques cardiaques?
0:00
12:53
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Vladimir Guerrero jr. n'a pas voulu ajuster son élan durant la saison
Rattrapage
Bilan de saison des Blue Jays
Vladimir Guerrero jr. n'a pas voulu ajuster son élan durant la saison
«On voit le niveau de maturité qu'il a gagné en un an» -José Théodore
Rattrapage
Jakub Dobes dominant à Toronto
«On voit le niveau de maturité qu'il a gagné en un an» -José Théodore
«Ce qui m'a impressionné, c'est Matheson et Carrier» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Victoire des Canadiens à Toronto
«Ce qui m'a impressionné, c'est Matheson et Carrier» -Dany Dubé
Saison des Canadiens: «Il n'y a plus de points faciles»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Début de saison du tricolore
Saison des Canadiens: «Il n'y a plus de points faciles»
Mondiaux de cyclisme: une foule «hallucinante», selon Sébastien Arsenault
Rattrapage
Championnats du Monde Route UCI Montréal 2026
Mondiaux de cyclisme: une foule «hallucinante», selon Sébastien Arsenault
Guillaume Boivin tire sa révérence à Montréal: «En paix avec ça»
Rattrapage
Cyclisme
Guillaume Boivin tire sa révérence à Montréal: «En paix avec ça»
Adieux émouvants à Toronto et début des séries éliminatoires
Rattrapage
Baseball majeur
Adieux émouvants à Toronto et début des séries éliminatoires
La crème de la boxe réunie pour Russ Anber: «Un des plus grands» -Jérémy Filosa
Rattrapage
Nouveau livre pour la légende de la boxe
La crème de la boxe réunie pour Russ Anber: «Un des plus grands» -Jérémy Filosa
Échange Knies-Marchenko: «Je suis convaincu que les Leafs sont gagnants»
Rattrapage
Transaction majeure dans la LNH
Échange Knies-Marchenko: «Je suis convaincu que les Leafs sont gagnants»
Victoire des Ravens à Rio: «Comme si on venait de gagner le Super Bowl»
Rattrapage
Football de la NFL
Victoire des Ravens à Rio: «Comme si on venait de gagner le Super Bowl»
«Don Waddell a fait un tour de magie» -Jean-Luc Grand-Pierre
Rattrapage
Matthew Knies à Toronto
«Don Waddell a fait un tour de magie» -Jean-Luc Grand-Pierre
Kirill Marchenko chez les Leafs: «Ça n'ébranle pas la hiérarchie dans l'Est»
Rattrapage
Transaction entre Toronto et Colombus
Kirill Marchenko chez les Leafs: «Ça n'ébranle pas la hiérarchie dans l'Est»
«Je me sens proche et je suis fière. Il avait du guts» -Mélanie Villeneuve
Rattrapage
Fille de Gilles Villeneuve
«Je me sens proche et je suis fière. Il avait du guts» -Mélanie Villeneuve
Alouettes: «Mon amour pour le foot a vraiment commencé là»
Rattrapage
Un amour renouvellé pour son équipe
Alouettes: «Mon amour pour le foot a vraiment commencé là»