Jakub Dobes a rassuré tout le monde;

Jakub Dobes a été fumant, mardi soir, en ouverture de la saison des Canadiens de Montréal, face aux Maple Leafs de Toronto.

La performance du gardien du Tricolore a indiscutablement rassuré les partisans de la formation montréalaise.

Martin St-Louis a lui-même désigné le joueur du match, qu'il a décerné à Josh Anderson.

Écoutez le commentaire de l'animateur Mario Langlois en ouverture des Amateurs de sports.

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