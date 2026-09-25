Ingérence étrangère

Des révélations faisant état de tentatives d'approche de Washington auprès du gouvernement du Québec et d'avertissements d'Ottawa concernant une possible ingérence américaine ont eu l'effet d'une bombe lors de cette 30ème journée de campagne électorale provinciale.

Louis Lacroix présente les réactions de Christine Fréchette et de Paul St-Pierre Plamondon à la suite de cette nouvelle qui fait le tour de l'actualité, deux jours avant le vote par anticipation.

Écoutez le chef du bureau politique de Cogeco à l'Assemblée nationale, Louis Lacroix, présenter les détails, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.