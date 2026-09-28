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Début de saison du tricolore

Saison des Canadiens: «Il n'y a plus de points faciles»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 septembre 2026 21:10

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Saison des Canadiens: «Il n'y a plus de points faciles»
Le premier trio / Cogeco Média

Le Tricolore amorce dès demain un marathon de 84 match en croisant le fer avec ses rivaux historiques à Toronto.

Désormais la formation de Martin St-Louis ne pourra plus compter sur l'effet de surprise alors qu'elle s'est imposée comme l'une des meilleurs équipes du circuit Bettman.

La jeunesse montréalaise saura-t-elle composer avec cette pression grandissante et s'imposer dès les premières minutes de jeu mardi soir face aux Maples Leafs de Toronto?

Écoutez cet épisode du Premier trio animé par Mario Langlois, lundi, aux Amateurs de sports.

«Cette année, les autres équipes ne voient pas juste les Canadiens en haut de la division, mais comme une des meilleurs équipes de la ligue, on est rendu là»

Louis Jean

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