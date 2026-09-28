Début de saison du tricolore

Le Tricolore amorce dès demain un marathon de 84 match en croisant le fer avec ses rivaux historiques à Toronto.

Désormais la formation de Martin St-Louis ne pourra plus compter sur l'effet de surprise alors qu'elle s'est imposée comme l'une des meilleurs équipes du circuit Bettman.

La jeunesse montréalaise saura-t-elle composer avec cette pression grandissante et s'imposer dès les premières minutes de jeu mardi soir face aux Maples Leafs de Toronto?

Écoutez cet épisode du Premier trio animé par Mario Langlois, lundi, aux Amateurs de sports.