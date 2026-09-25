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SlapShot, Rudy, Moneyball...

Les fillms sportifs qui ont marqués des générations

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 25 septembre 2026 19:43

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Geneviève Tardif
Geneviève Tardif

et autres

Les fillms sportifs qui ont marqués des générations
Langlois & cie, le magazine / Cogeco Média

Le nouveau trio de Langlois et cie, formé d'Éric Hoziel, Geneviève Tardif et de l'animateur Mario Langlois se réunit chaque soir aux Amateurs de sports pour discuter de tout ce qui touche au monde du sport. 

Au cœur des échanges, les collaborateurs discutent des films de sport qui les ont marqués. Pour Éric Hoziel, le film de football Rudy et le film de baseball Bull Durham viennent en tête de liste, alors que Geneviève Tardif parle de l'aspect rassembleur du film Remember the Titans.

Écoutez la discussion entre Éric Hoziel, Genevière Tardif et l'animateur Mario Langlois, vendredi soir, aux Amateurs de sports.

Autres sujets abordés:

  • La Fondation Molson fait un don de 2,5 M$ aux Carabins;
  • Le point sur le Championnat du monde de cyclisme à Montréal;
  • Les propos de Vladimir Guerrero Jr. font réagir à Toronto.

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