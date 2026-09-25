SlapShot, Rudy, Moneyball...

Le nouveau trio de Langlois et cie, formé d'Éric Hoziel, Geneviève Tardif et de l'animateur Mario Langlois se réunit chaque soir aux Amateurs de sports pour discuter de tout ce qui touche au monde du sport.

Au cœur des échanges, les collaborateurs discutent des films de sport qui les ont marqués. Pour Éric Hoziel, le film de football Rudy et le film de baseball Bull Durham viennent en tête de liste, alors que Geneviève Tardif parle de l'aspect rassembleur du film Remember the Titans.

Écoutez la discussion entre Éric Hoziel, Genevière Tardif et l'animateur Mario Langlois, vendredi soir, aux Amateurs de sports.