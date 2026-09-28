Matthew Knies à Toronto

Si le départ de l'attaquant Kirill Marchenko laisse un vide à Colombus, la venue du jeune et imposant Matthew Knies, représente un coup de maître de la part du directeur général Don Waddell.

Avec l'addition de ce nouveau joueur de gabarit à l'attaque, en plus de choix de repêchage stratégiques et de la fin du contrat d'Elvis Merzlikins, les Blue Jackets se réinventent de façon impressionnante.

Écoutez l’ancien défenseur et analyste des Blues Jackets de Colombus et des Canadiens de Montréal sur Prime Video, Jean-Luc Grand-Pierre, revenir sur cette transaction, lundi, au micro de Mario Langlois.