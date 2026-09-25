Gros contrats en vue

La Ligue nationale de hockey s'apprêterait à vivre une augmentation majeure du plafond salarial, qui devrait passer de 104 à 127,5 millions de dollars d’ici 2029, ce qui représente une hausse de 22,6 %.

Écoutez le journaliste Jérémy Filosa faire le survol de l'actualité sportive, vendredi, au micro de Mario Langlois.