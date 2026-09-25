Réhabilitation d'une blessure

Le défenseur Kaiden Guhle a repris l'entraînement avec ses coéquipiers pour la première fois depuis son opération à un muscle adducteur.
L'attaquant Ivan Demidov a également sauté sur la glace, lui qui avait manqué les deux dernières séances d'entraînement.
Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, aborder le sujet, vendredi, au micro de Mario Langlois.
«Kaiden Guhle, deux fois sur trois lorsqu'il a été blessé, il a battu les pronostics des médecins. Ça va être intéressant de voir s'il pourra se joindre à l'alignement rapidement en début de saison.»
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