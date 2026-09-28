Transaction entre Toronto et Colombus

Les Leafs ont fait l’acquisition de Kirill Marchenko dans une transaction impliquant six joueurs avec les Blue Jackets de Columbus, à l’aube de la campagne 2026-2027.

Du nombre, Matthew Knies prend la direction de Columbus.

Le directeur général des Maples Leafs de Toronto, John Chayka, a-t'il frappé un autre grand coup?

Écoutez l'analyse de Mario Langlois, lundi aux Amateurs de sports.