Mark Scheifele dans l’uniforme des Canadiens de Montréal, vous en pensez quoi? C’est la rumeur qui circule après qu’un journaliste de Sportsnet ait indiqué que le Tricolore serait intéressé à l’obtenir afin de combler le poste de deuxième centre.

Écoutez Jeremy Filosa, journaliste sportif pour Cogeco Média, faire la revue sportive de la journée, jeudi, aux Amateurs de sports.

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