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Revue sportive

Les Canadiens intéressés par les services de Mark Scheifele?

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 24 septembre 2026 21:02

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Les Canadiens intéressés par les services de Mark Scheifele?
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Mark Scheifele dans l’uniforme des Canadiens de Montréal, vous en pensez quoi? C’est la rumeur qui circule après qu’un journaliste de Sportsnet ait indiqué que le Tricolore serait intéressé à l’obtenir afin de combler le poste de deuxième centre. 

Écoutez Jeremy Filosa, journaliste sportif pour Cogeco Média, faire la revue sportive de la journée, jeudi, aux Amateurs de sports

Autres sujets abordés

  • Adam Fantilli signe un nouveau contrat avec les Blue Jackets de Columbus;
  • Deux courses jeudi aux Championnats mondiaux de cyclisme à Montréal;
  • Méga combat de boxe entre Anthony Joshua et Tyson Fury à venir;
  • Kori Cheverie nommée entraîneuse-chef de l’équipe canadienne de hockey féminin;
  • Victoire en huitièmes de finale pour Leylah Annie Fernandez à Singapour. 

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