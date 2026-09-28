Transport en commun

Alors qu'une étude laissait entendre un achalandage bien inférieur aux cibles initiales, la filière CDPQ-Infra vient mettre les pendules à l'heure: la fréquentation du Réseau express métropolitain (REM) se situe à 40% au-dessus des prévisions.

Francis Labbé mentionne qu'en moyenne, 130 000 personnes utilisent le REM chaque jour, et ce, avant même l'inauguration de la station menant à l'aéroport de Montréal.

Écoutez Francis Labbé, directeur adjoint des relations médias pour CDPQ-Infra, rectifier le tir, lundi, à La commission.