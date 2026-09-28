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Transport en commun

Achalandage du REM: «On est à 40% au-dessus de nos prévisions»

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 28 septembre 2026 13:44

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Achalandage du REM: «On est à 40% au-dessus de nos prévisions»
Achalandage du REM: «On est à 40% au-dessus de nos prévisions» -Francis Labbé / Graham Hughes / La Presse Canadienne

Alors qu'une étude laissait entendre un achalandage bien inférieur aux cibles initiales, la filière CDPQ-Infra vient mettre les pendules à l'heure: la fréquentation du Réseau express métropolitain (REM) se situe à 40% au-dessus des prévisions. 

Francis Labbé mentionne qu'en moyenne, 130 000 personnes utilisent le REM chaque jour, et ce, avant même l'inauguration de la station menant à l'aéroport de Montréal.

Écoutez Francis Labbé, directeur adjoint des relations médias pour CDPQ-Infra, rectifier le tir, lundi, à La commission.

«En fait, on est à peu près à 40% au-dessus de nos prévisions d'achalandage en ce moment. Ce que je comprends et ce qu'on comprend de cette étude-là, c'est qu'elle a été faite de bonne foi à un moment où les gens n'avaient peut-être pas toutes les données.»

Francis Labbé

Autres sujets abordés

  • Solutions envisagées par rapport aux défis rencontré par le REM lors de la dernière année;
  • Déploiement des préparatifs hivernaux.

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