Vins et sommellerie

De retour de France où elle a participé aux célébrations entourant la Jurade de Saint-Émilion, Jessica Harnois nous fait voyager dans cette région viticole réputée.
Souvent associés à des prix très élevés, les vins de Saint-Émilion proposent pourtant des cuvées accessibles.
Écoutez la chroniqueuse Jessica Harnois partager son expertise en vins, vendredi, à l'émission de Gino Chouinard.
Autres sujets abordés:
- Le fonctionnement des appellations et des classements de grands crus à Saint-Émilion;
- Les nouveaux marchés émergents pour les vins de Bordeaux;
- Une anecdote sur une bouteille de Château Mouton Rothschild 1945 dégustée à Chicago;
- Les conditions idéales pour conserver du vin à la maison.