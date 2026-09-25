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Vins et sommellerie

Saint-Émilion : 4 vins de Bordeaux abordables à découvrir

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 septembre 2026 17:49

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jessica Harnois
Jessica Harnois
Saint-Émilion : 4 vins de Bordeaux abordables à découvrir
Jessica Harnois / Cogeco Média

De retour de France où elle a participé aux célébrations entourant la Jurade de Saint-Émilion, Jessica Harnois nous fait voyager dans cette région viticole réputée.

Souvent associés à des prix très élevés, les vins de Saint-Émilion proposent pourtant des cuvées accessibles.

Écoutez la chroniqueuse Jessica Harnois partager son expertise en vins, vendredi, à l'émission de Gino Chouinard.

Autres sujets abordés:

  • Le fonctionnement des appellations et des classements de grands crus à Saint-Émilion;
  • Les nouveaux marchés émergents pour les vins de Bordeaux;
  • Une anecdote sur une bouteille de Château Mouton Rothschild 1945 dégustée à Chicago;
  • Les conditions idéales pour conserver du vin à la maison.

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