Vins et sommellerie

De retour de France où elle a participé aux célébrations entourant la Jurade de Saint-Émilion, Jessica Harnois nous fait voyager dans cette région viticole réputée.

Souvent associés à des prix très élevés, les vins de Saint-Émilion proposent pourtant des cuvées accessibles.

Écoutez la chroniqueuse Jessica Harnois partager son expertise en vins, vendredi, à l'émission de Gino Chouinard.

Autres sujets abordés: