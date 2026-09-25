La 6ème Semaine de la Mode bat son plein actuellement et l'animateur Gino Chouinard profite de l'occasion pour mettre en lumière les entreprises de vêtements québécoises. Ce vendredi, il reçoit l'entrepreneure et chroniqueuse mode, Sophie Boyer.

Dans le contexte de la guerre tarifaire actuelle, l'importance de l'achat local est souvent associée à des produits du quotidien, mais les entreprises du milieu de la mode québécois sont aussi touchées par le contexte économique.

Avec l'arrivée de l'automne, le moment est parfaitement choisi pour refaire sa garde-robe et appuyer ces commerçants.

Écoutez Sophie Boyer, propriétaire et présidente de l'entreprise québécoise de manteaux d'hiver Audvik, aborder le sujet, vendredi, en compagnie de l'animateur Gino Chouinard.