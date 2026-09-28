Campagne électorale 2026

Alors qu’une controverse autour de l’ingérence étrangère et d’accusations de manipulation de l’opinion publique, la Coalition avenir Québec (CAQ) se retrouve au cœur d’une tempête médiatique.

L’incapacité de Christine Fréchette à gérer ces accusations pourrait marquer la fin de la campagne pour son parti, selon l'animatrice de l'émission.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez analyser les derniers développements de la campagne électorale, lundi après-midi, à La commission.