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Campagne électorale 2026

«Je considère que la campagne de la CAQ s'est arrêtée le 25 septembre»

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Entendu dans

La commission

le 28 septembre 2026 14:29

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Je considère que la campagne de la CAQ s'est arrêtée le 25 septembre»
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Alors qu’une controverse autour de l’ingérence étrangère et d’accusations de manipulation de l’opinion publique, la Coalition avenir Québec (CAQ) se retrouve au cœur d’une tempête médiatique.

L’incapacité de Christine Fréchette à gérer ces accusations pourrait marquer la fin de la campagne pour son parti, selon l'animatrice de l'émission. 

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez analyser les derniers développements de la campagne électorale, lundi après-midi, à La commission.

«C'est faire preuve d'amateurisme, c'est nous prendre pour des valises, c'est sous-estimer la réaction des électeurs que nous sommes. Si vous pensiez que la CAQ avait une quelconque chance de se faire élire, bien le clou dans le cercueuil, ça a été en fin de semaine.»

Nathalie Normandeau

Autres sujets abordés

  • Inquiétudes concernant l'absentéisme élevé dans le réseau de la santé;
  • Maigre 14% d'appui à la souveraineté dans les sondages;
  • Où se situent les différents partis pendant le dernier droit de la campagne.

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