Joe Thornton était de passage dans le vestiaire des Sharks de San Jose afin de remettre le titre de capitaine à Macklin Celebrini, vendredi.
Écoutez les dernières nouvelles qui ont lieu dans la LNH avec le chroniqueur sportif Jérémie Rainville, vendredi, au micro de Gino Chouinard.
Autres sujets abordés:
- La hausse possible du plafond salarial de la LNH d'ici la saison 2028-2029;
- La stratégie des offres hostiles pour attirer de jeunes talents;
- Tour d'horizon des dernières nouvelles concernant le CH;
- L'annonce de la retraite du journaliste sportif François Gagnon après 40 ans de carrière.