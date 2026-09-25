Joe Thornton était de passage dans le vestiaire des Sharks de San Jose afin de remettre le titre de capitaine à Macklin Celebrini, vendredi.

Écoutez les dernières nouvelles qui ont lieu dans la LNH avec le chroniqueur sportif Jérémie Rainville, vendredi, au micro de Gino Chouinard.

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