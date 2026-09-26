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Actualités sportives

Leylah Fernandez accède à la finale à Singapour

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 26 septembre 2026 08:54

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Leylah Fernandez accède à la finale à Singapour
La joueuse de tennis Leylah Fernandez s'est qualifiée pour la finale du tournoi de Singapour après avoir vaincu la Russe Mirra Andreeva au terme d'un match de trois manches. / Seth Wenig / The Associated Press

La joueuse de tennis Leylah Fernandez s'est qualifiée pour la finale du tournoi de Singapour après avoir vaincu la Russe Mirra Andreeva samedi.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril faire le point, samedi matin, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

Autres sujets abordés

  • La victoire imminente de George Russell au Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1;
  • Les Championnats mondiaux de cyclisme: le 180 kilomètres chez les femmes;
  • Le retour à l'entraînement d'Ivan Demidov et de Kaiden Guhle chez le Tricolore;
  • Les performances du gardien Samuel Montembeault au camp et la gestion des gardiens
  • Les messages d'amitié personnalisés enregistrés pour l'émission par Samuel Montembeault et Alexandre Texier.

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