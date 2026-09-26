Actualités sportives

La joueuse de tennis Leylah Fernandez s'est qualifiée pour la finale du tournoi de Singapour après avoir vaincu la Russe Mirra Andreeva samedi.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril faire le point, samedi matin, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
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