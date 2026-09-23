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Le retour de Kawhi Leonard est-il suffisant pour rêver au titre à Toronto?

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 23 septembre 2026 21:02

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Maxim P. Paquet
Maxim P. Paquet

et autres

Le retour de Kawhi Leonard est-il suffisant pour rêver au titre à Toronto?
La vedette effectue son grand retour dans la Ville Reine. / CP - Jenny Kane

Le retour de Kawhi Leonard avec les Raptors de Toronto sera-t-il suffisant pour permettre à l'équipe d'aspirer aux grands honneurs?

La signature de la vedette dans la métropole canadienne a rappelé de bons souvenirs aux amateurs de basketball, qui se souviennent de ses performances lors du parcours en séries éliminatoires ayant mené au premier championnat de l'histoire de la franchise.

Écoutez le spécialiste de basketball Maxim P. Paquet et Meeker Guerrier en discuter, mercredi, au micro de Mario Langlois.

Les deux analystes espèrent que l'athlète de 35 ans pourra jouer 60 matchs dans l'uniforme des Raptors cette saison s'il parvient à éviter l'infirmerie.

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