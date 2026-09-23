La controverse entourant l'écrivain québécois Thélyson Orélien, accusé d'avoir rédigé son roman à l'aide de l'intelligence artificielle, ne faiblit pas.

L'auteur se défend en invoquant notamment son héritage littéraire caribéen, tandis que ses éditeurs (Boréal et Grasset) lui réitèrent leur soutien face à ce qu'ils qualifient de «campagne de salissage».

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, mercredi à Lagacé le matin.

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