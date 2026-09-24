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On prend des nouvelles de...

«J'avais vraiment besoin d'un retour à mes sources, pourquoi je fais ce métier»

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 24 septembre 2026 12:07

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«J'avais vraiment besoin d'un retour à mes sources, pourquoi je fais ce métier»
Simon-Olivier Fecteau / Cogeco Média

Cette semaine, nous prenons des nouvelles du réalisateur et comédien Simon-Olivier Fecteau.

Après neuf ans aux commandes du mythique Bye Bye, il prend un précieux moment de répit! 

Au micro de Marie-Eve Tremblay, il se livre en toute intimité sur la nécessité de s'éloigner de la frénésie médiatique et du bruit ambiant pour préserver sa santé mentale et nourrir sa créativité.

Écoutez l'entrevue «On prend des nouvelles de...», jeudi à L'instinct Marie-Eve

« J'avais vraiment besoin d'un retour à mes sources, de pourquoi je fais ce métier-là puis pourquoi j'ai choisi ce chemin-là dans ma vie. »

Simon-Olivier Fecteau

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