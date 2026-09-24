Cette semaine, nous prenons des nouvelles du réalisateur et comédien Simon-Olivier Fecteau.
Après neuf ans aux commandes du mythique Bye Bye, il prend un précieux moment de répit!
Au micro de Marie-Eve Tremblay, il se livre en toute intimité sur la nécessité de s'éloigner de la frénésie médiatique et du bruit ambiant pour préserver sa santé mentale et nourrir sa créativité.
Écoutez l'entrevue «On prend des nouvelles de...», jeudi à L'instinct Marie-Eve.
« J'avais vraiment besoin d'un retour à mes sources, de pourquoi je fais ce métier-là puis pourquoi j'ai choisi ce chemin-là dans ma vie. »