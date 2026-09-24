Cynisme grandissant envers les applis de rencontre

Face à l'augmentation du nombre de célibataires et au cynisme grandissant envers les applications de rencontre, la recherche de partenaires est devenue un véritable défi au Québec.

Dépassées par des comportements irrespectueux et l'arrivée de faux profils alimentés par l'intelligence artificielle, de nombreuses femmes finissent par ne plus croire qu'il existe des hommes sérieux et engagés.

Pour remédier à cette méfiance généralisée, la fondatrice de l'agence Charme et Champagne organise l'événement spécial «Avis de recherche pour l'amour», le 3 octobre prochain, afin de mettre en contact des célibataires aux attentes réalistes.

Écoutez la fondatrice de l'agence Charme et Champagne, Janie Lamontagne, jeudi, à Lagacé le matin.