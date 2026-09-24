En ondes jeudi dès 18h30

Jeudi soir, Philippe Cantin et Michèle Boisvert animent Le débat économique 2026 de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Le débat réunit des figures politiques majeures, dont Éric Girard (CAQ), Nicolas Marceau (PQ), Adrien Pouliot (PCQ), Michel Leblanc (PLQ) et Alexandre Leduc (QS), autour de thèmes phares comme la conjoncture économique, les infrastructures, le logement, l'environnement d'affaires et la main-d'œuvre.

Écoutez Philippe Cantin expliquer le tout, jeudi après-midi à La commission.