Il n'a pas payé ses taxes municipales

Le député caquiste de Rousseau, Louis-Charles Thouin, est au cœur d'une controverse révélée par le Journal de Québec.

Déjà connu pour des frasques passées — notamment pour avoir inséré des billets de banque dans du matériel promotionnel distribué à des aînés —, le député fait aujourd'hui face à des avis de retard de paiement de taxes municipales à Québec et dans la MRC de La Matanie.

La Ville de Québec a même engagé une procédure de vente pour non-paiement de solde fiscal sur le condo qu'il occupe à titre de député.

Écoutez les commissaires réagir à cette nouvelle frasque du candidat de la CAQ, jeudi après-midi.