Consommation et finances

Avec une inflation constante depuis quelques mois, tout comme les loyers et les biens consommés, des clients ont vu le prix de leurs primes d'assurances atteindre une hausse allant jusqu'à 14%.

Le courtier en assurances Louis Cyr démystifie cette augmentation des coûts, puis partage quelques pistes de solutions pouvant réduire le prix à payer.

Écoutez l'expert expliquer le tout, mercredi, à L'instinct Marie-Eve.

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