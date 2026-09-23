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Consommation et finances

Hausse des coûts d'assurance: comment payer moins cher?

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 23 septembre 2026 11:04

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Hausse des coûts d'assurance: comment payer moins cher?
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Avec une inflation constante depuis quelques mois, tout comme les loyers et les biens consommés, des clients ont vu le prix de leurs primes d'assurances atteindre une hausse allant jusqu'à 14%.

Le courtier en assurances Louis Cyr démystifie cette augmentation des coûts, puis partage quelques pistes de solutions pouvant réduire le prix à payer.

Écoutez l'expert expliquer le tout, mercredi, à L'instinct Marie-Eve.

Autres sujets abordés

  • La réalité financière de l'assurance de dommages;
  • L'impact de la sortie de la carte de zones inondables.

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