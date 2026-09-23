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Sans consulter les autres pays ni l'OTAN

Trump invite Poutine au sommet du G20 à Miami

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Entendu dans

La commission

le 23 septembre 2026 12:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Trump invite Poutine au sommet du G20 à Miami
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le président des États-Unis Donald Trump a invité Vladimir Poutine au Sommet du G20 à Miami, une initiative prise sans consultation préalable de ses alliés européens ou de l'OTAN.

Le président russe acceptera-t-il cette invitation?

Écoutez l'édito de Luc Ferrandez à ce sujet, mercredi midi à La commission avec Nathalie Normandeau. 

Les commissaires ont aussi réagi aux propos récents de Donald Trump sur son réseau social critiquant la politique d'immigration du Canada et s'en prenant à Mark Carney, remettant en contexte les chiffres sur les demandeurs d'asile et le taux d'emploi.

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