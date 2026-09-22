Bras de fer avec les plateformes d'informations

Donald Trump a réitéré à plusieurs reprises mardi que plusieurs médias américains sont « dangereux » pour la sécurité nationale.

Ces déclarations surviennent dans le contexte où trois médias ont déposé une poursuite devant les tribunaux fédéraux pour contester la décision du président américain de leur retirer leur accès à la Maison-Blanche.

Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin faire le point sur la situation, mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.