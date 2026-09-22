Camp d'entraînement des Canadiens

Que penser de la performance des joueurs du Canadien jusqu'à présent au camp d'entraînement du Tricolore?
Les membres du Premier trio ont des opinions très tranchées sur les performances des joueurs jusqu'à présent.
En plus de Tony Marinaro et Stéphane Waite, l'ex-attaquant des Canadiens Steve Bégin se joint à la partie pour faire le tour de la question.
Écoutez cet épisode du Premier trio animé par Mario Langlois, mardi, aux Amateurs de sports.
«On va doser nos attentes, mais je crois qu'on a de belles années devant nous.»
«Si tu y vas au mérite, Florian Xhekaj commence la saison avec le Canadien.»
«Florian Xhekaj va prendre la place d'Arber dans l'alignement.»
«Zach Bolduc, s'il te plaît, ne sois pas un Kirby Dach!»