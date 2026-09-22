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Camp d'entraînement des Canadiens

«Florian Xhekaj va prendre la place d'Arber dans l'alignement» -Mario Langlois

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38:33

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 septembre 2026 21:12

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite

et autres

«Florian Xhekaj va prendre la place d'Arber dans l'alignement» -Mario Langlois
Le premier trio / Cogeco Média

Que penser de la performance des joueurs du Canadien jusqu'à présent au camp d'entraînement du Tricolore?

Les membres du Premier trio ont des opinions très tranchées sur les performances des joueurs jusqu'à présent.

En plus de Tony Marinaro et Stéphane Waite, l'ex-attaquant des Canadiens Steve Bégin se joint à la partie pour faire le tour de la question.

Écoutez cet épisode du Premier trio animé par Mario Langlois, mardi, aux Amateurs de sports.

«On va doser nos attentes, mais je crois qu'on a de belles années devant nous.»

Steve Bégin

«Si tu y vas au mérite, Florian Xhekaj commence la saison avec le Canadien.»

Stéphane Waite

«Florian Xhekaj va prendre la place d'Arber dans l'alignement.»

Mario Langlois

«Zach Bolduc, s'il te plaît, ne sois pas un Kirby Dach!»

Tony Marinaro

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