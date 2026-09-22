Camp d'entraînement des Canadiens

Que penser de la performance des joueurs du Canadien jusqu'à présent au camp d'entraînement du Tricolore?

Les membres du Premier trio ont des opinions très tranchées sur les performances des joueurs jusqu'à présent.

En plus de Tony Marinaro et Stéphane Waite, l'ex-attaquant des Canadiens Steve Bégin se joint à la partie pour faire le tour de la question.

Écoutez cet épisode du Premier trio animé par Mario Langlois, mardi, aux Amateurs de sports.