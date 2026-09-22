L'Omnium Banque Nationale en danger?

Après une rencontre avec des citoyens opposés au projet d'agrandissement des installations de Tennis Canada au parc Jarry, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a promis qu'elle s'opposerait au projet.
Cette prise de position de la mairesse, qui était jusqu'à présent neutre dans ce débat, suscite beaucoup de réactions et d'interrogations sur l'avenir du tournoi à Montréal.
Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa faire le point sur l'actualité sportive du jour, mardi, avec l'animateur Mario Langlois.
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