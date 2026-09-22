L'Omnium Banque Nationale en danger?

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Nouveau stade de tennis au parc Jarry: Soraya Martinez Ferrada s'y oppose

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 septembre 2026 19:54

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Nouveau stade de tennis au parc Jarry: Soraya Martinez Ferrada s'y oppose
Les amateurs de sports / Graham Hughes/La Presse Canadienne

Après une rencontre avec des citoyens opposés au projet d'agrandissement des installations de Tennis Canada au parc Jarry, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a promis qu'elle s'opposerait au projet.

Cette prise de position de la mairesse, qui était jusqu'à présent neutre dans ce débat, suscite beaucoup de réactions et d'interrogations sur l'avenir du tournoi à Montréal.

Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa faire le point sur l'actualité sportive du jour, mardi, avec l'animateur Mario Langlois.

Autres sujets abordés

  • Coupe Davis: Le Canada affrontera la Tchéquie en quarts de finale.
  • Sénateurs d'Ottawa: Le propriétaire de l'équipe croit que le frère et le père de Brady Tkachuk ont pesé lourd dans sa décision de quitter Ottawa.
  • Baseball: Report du match des Blue Jays de Toronto en raison de la pluie.
  • NBA: Kawhi Leonard signe une prolongation de contrat de 115 millions $ avec les Raptors.
  • Ligue canadienne de football: Les changements de règlements de la LCF mis à mal par la résistance des circuits universitaires. 

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