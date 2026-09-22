Un jeu et solide duo en devenir

Les Canadiens de Montréal l'ont emporté 3 à 2 en prolongation contre les Sénateurs d'Ottawa grâce à un but décisif de Cole Caufield lundi soir à Trois-Rivières.
La prestation du jeune défenseur Lane Hutson a particulièrement retenu l'attention par son dynamisme et son impact immédiat sur le jeu.
De leur côté, l'arrière David Reinbacher et l'attaquant Florian Xhekaj - deux joueurs qui souhaitent forcer la main de l'entraîneur Martin St-Louis - ont également marqué des points par leur solidité et leur discipline sur la patinoire.
Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Cogeco Média, Martin McGuire, faire le point mardi à Lagacé le matin.
«Si on cherche un partenaire idéal pour jouer avec Lane Hutson, David Reinbacher se profile comme étant ce joueur-là [...] Il a laissé de côté un peu ses ambitions offensives, ça fait de lui un gars plus stable. Il a un bon coup de patin, une bonne glisse. Il s'en sort bien. Il fait une solide première passe. Il s'applique à être vraiment attentif défensivement avec son bâton. Il casse des jeux. Il montre qu'il est capable de jouer en désavantage numérique.»