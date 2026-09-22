La campagne de vaccination automnale contre la grippe, la COVID-19 et le VRS s'adresse aux personnes vulnérables, aux aînés, aux travailleurs de la santé et aux femmes enceintes.

Dès le 30 septembre, des anticorps monoclonaux seront aussi administrés aux nouveau-nés pour prévenir la bronchiolite.

Écoutez Dre Caroline Quach-Thanh, pédiatre microbiologiste-infectiologue et directrice nationale de la santé publique, expliquer le tout, mardi au Québec maintenant.

Elle rappelle que se faire vacciner réduit de 60 à 70 % les risques de complications graves et que la prévention des infections respiratoires contribue également à prévenir les crises cardiaques.

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