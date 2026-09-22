Actualités sportives

La formation italienne s'est illustrée en remportant le contre-la-montre par équipes mixtes, dans le cadre des Championnats du monde de cyclisme sur route de l'Union cycliste internationale (UCI) disputés à Montréal.
Écoutez le chroniqueur sportif Jérémie Rainville faire le point mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
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