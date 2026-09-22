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Actualités sportives

Mondiaux de cyclisme à Montréal: l'Italie victorieuse au relais mixte

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 septembre 2026 16:24

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Mondiaux de cyclisme à Montréal: l'Italie victorieuse au relais mixte
L'actualité sportive avec Jérémie Rainville / Cogeco Média

La formation italienne s'est illustrée en remportant le contre-la-montre par équipes mixtes, dans le cadre des Championnats du monde de cyclisme sur route de l'Union cycliste internationale (UCI) disputés à Montréal.

Écoutez le chroniqueur sportif Jérémie Rainville faire le point mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard. 

Autres sujets abordés

  • Match préparatoire: victoire du CH 3 à 2 face aux Sénateurs d'Ottawa;
  • Kawhi Leonard signe un contrat de deux ans d'une valeur de 115 millions de dollars avec les Raptors de Toronto;
  • L'équipe canadienne de tennis se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe Davis et affrontera la République tchèque en Italie au mois de novembre.

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