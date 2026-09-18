Elle se cache dans leur salive

Avez-vous déjà senti une odeur particulière ou propre aux personnes âgées, par exemple chez vos grands-parents?

Dans sa chronique, Benoît Chartier explique que le phénomène a été étudié et que l'odeur provient de la molécule non-2-énal, un aldéhyde insaturé présent dans la salive des aînés, qui se répand dans l'air.

Cette molécule est aussi également présente dans les bières et est associée notamment à l'odeur du sarrasin, de racine d'iris et de concombre.

Écoutez le chroniqueur Benoît Chartier expliquer le phénomène, vendredi, à l'émission de Gino Chouinard.