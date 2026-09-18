Livre de recettes Saveurs festives

Saveurs festives est le tout premier livre de recettes signé par Margaux Verdier, qui explique au micro de Gino Chouinard ce qu'on peut y lire et le processus pour en venir à écrire ce genre d'ouvrage.

Elle mentionne avoir voulu présenter des recettes qui ne s'éternisent pas, que ce soit pour les gens qui partent en appartement ou encore pour les jeunes familles, par exemple.

Écoutez la créatrice de contenu culinaire et styliste Margaux Verdier, aborder le tout, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.