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Film Pauline Julien : Femme pays

«Je me suis dit : "cette parole me manque"» -Anaïs Barbeau-Lavalette

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 18 septembre 2026 16:23

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«Je me suis dit : "cette parole me manque"» -Anaïs Barbeau-Lavalette
Anaïs Barbeau-Lavalette / Cogeco Média

Le film Pauline Julien : Femme pays, qui met en vedette Suzanne Clément, fera son apparition au cinéma le 25 septembre prochain. 

Écoutez la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette et la comédienne Suzanne Clément en discuter vendredi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.

«C'est plus tard, en l'entendant parler, cette franchise très, très singulière. Je me suis dit : "Mon Dieu, mais cette parole me manque. J'ai le goût que les jeunes femmes l'entendent." Elle nous souffle dans les ailes.»

Anaïs Barbeau-Lavalette

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