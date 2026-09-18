Le film Pauline Julien : Femme pays, qui met en vedette Suzanne Clément, fera son apparition au cinéma le 25 septembre prochain.
Écoutez la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette et la comédienne Suzanne Clément en discuter vendredi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.
«C'est plus tard, en l'entendant parler, cette franchise très, très singulière. Je me suis dit : "Mon Dieu, mais cette parole me manque. J'ai le goût que les jeunes femmes l'entendent." Elle nous souffle dans les ailes.»