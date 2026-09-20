Dans le cadre du segment J'en reviens pas, le comédien Jason Roy-Léveillé se livre sur son rôle de père et sur comment son garçon de deux ans lui permet d'apprécier les petites subtilités de la vie.

Écoutez le comédien Jason Roy-Léveillée en discuter, dimanche, en compagnie de l'animateur Denis Lévesque lors du segment J'en reviens pas.