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Segment «J'en reviens pas»

«Mon fils me ramène les deux pieds sur terre» -Jason Roy-Léveillée

par 98.5

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10:28

Entendu dans

Signé Lévesque

le 20 septembre 2026 10:48

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Mon fils me ramène les deux pieds sur terre» -Jason Roy-Léveillée
Jason Roy-Léveillé prend le temps d'apprécier les petits moments avec son fils. / Cogeco Média

Dans le cadre du segment J'en reviens pas, le comédien Jason Roy-Léveillé se livre sur son rôle de père et sur comment son garçon de deux ans lui permet d'apprécier les petites subtilités de la vie.

Écoutez le comédien Jason Roy-Léveillée en discuter, dimanche, en compagnie de l'animateur Denis Lévesque lors du segment J'en reviens pas.

«J'en reviens pas de mon fils de deux ans. Dans les dernières semaines, je vivais beaucoup de stress, d'adrénaline, mais le peu de temps que je passais avec, il me rappelait à quel point les enfants ont une capacité d'émerveillement facile. Il me faisait du bien parce que je me rappelais que, oui, on a des ambitions, puis on travaille, mais il me ramenait les pieds sur terre.»

Jason Roy-Léveillée

Connu pour ses rôles marquants dans Ramdam et Lance et Compte, l'acteur de 42 ans a relevé un tout nouveau défi en animant pour la première fois le Gala des Gémeaux.

Épaulé par des figures d'expérience comme Véronique Cloutier et Gildor Roy, le comédien a orchestré cette soirée avec succès.

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