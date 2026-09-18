Championnats du monde de cyclisme à Montréal

Montréal recevra du 20 au 27 septembre 2026 les Championnats du monde de cyclisme sur route UCI, réunissant l'élite mondiale du sport.

Quelle est l'ampleur de cet événement? En quoi consistent les différentes épreuves? Et d'un point de vue moins professionnel et compétitif, quelle est la relation des Québécois avec le cyclisme? Où vont-ils faire du vélo?

Écoutez Marc-Antoine Greco, copropriétaire du Braquet, une entreprise québécoise d’articles de vélo, et Jean-François Nadeau, journaliste, historien et passionné de vélo, faire le point vendredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.