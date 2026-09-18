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Campagne électorale

Idées de la CAQ pour l'accessibilité du vétérinaire: «Ces mesures sont déjà-là»

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Entendu dans

La commission

le 18 septembre 2026 13:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Idées de la CAQ pour l'accessibilité du vétérinaire: «Ces mesures sont déjà-là»
La CAQ a fait l'annonce de certaines mesures qu'elle souhaite mettre en place pour améliorer l'accès aux soins vétérinaires vendredi, dans le cadre de la campagne électorale. / Chlorophylle / Adobe Stock

La CAQ a fait l'annonce de certaines mesures qu'elle souhaite mettre en place pour améliorer l'accès aux soins vétérinaires vendredi, dans le cadre de la campagne électorale.

La formation politique souhaite notamment obliger les cliniques vétérinaires à afficher en ligne et dans leurs locaux le prix de certains services et empêcher les médecins de recevoir des commissions pour la vente de certains produits. Ils souhaitent également que des médicaments plus abordables soient accessibles.

Ces mesures sont-elles réalistes? Risquent-elles de vraiment faciliter l'accès des propriétaires d'animaux aux soins vétérinaires? 

Écoutez le Dr Raymond Plasse faire le point sur le sujet au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Ça ne va rien donner pour la bonne raison que ces mesures-là sont déjà là. L'Ordre des médecins vétérinaires nous encadre. Je ne peux pas essayer de vendre pour me faire de l'argent quand je suis un employé.»

Dr Raymond Plasse

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