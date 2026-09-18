La CAQ a fait l'annonce de certaines mesures qu'elle souhaite mettre en place pour améliorer l'accès aux soins vétérinaires vendredi, dans le cadre de la campagne électorale.

La formation politique souhaite notamment obliger les cliniques vétérinaires à afficher en ligne et dans leurs locaux le prix de certains services et empêcher les médecins de recevoir des commissions pour la vente de certains produits. Ils souhaitent également que des médicaments plus abordables soient accessibles.

Ces mesures sont-elles réalistes? Risquent-elles de vraiment faciliter l'accès des propriétaires d'animaux aux soins vétérinaires?

Écoutez le Dr Raymond Plasse faire le point sur le sujet au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.