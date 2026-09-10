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Souveraineté numérique

Le pari de Micrologic pour rapatrier 5 milliards $ au Québec d'ici dix ans

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Entendu dans

La commission

le 10 septembre 2026 13:45

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le pari de Micrologic pour rapatrier 5 milliards $ au Québec d'ici dix ans
L'entreprise québécoise Micrologic vise à protéger les données sensibles québécoises et canadiennes face aux géants américains / visoot / Adobe Stock

Afin de protéger les données sensibles québécoises et canadiennes face aux géants américains, l'entreprise québécoise Micrologic annonce une importante ronde de financement et un projet d'expansion pancanadien.

Son président-directeur général, Stéphane Garneau, souligne l'importance d'instaurer des mécanismes pour assurer la pérennité de l'entreprise d'ici et rapatrier les milliards de dollars envoyés actuellement à l'étranger pour héberger des données.

Écoutez Stéphane Garneau, PDG de Micrologic, démystifier l'univers infonuagique, ce jeudi, à La commission.

Grâce à l'appui du gouvernement du Québec et du Fonds de solidarité FTQ, l'entreprise vise à bâtir une voûte souveraine numérique à l'échelle du pays. L'entreprise pourrait rapatrier 5 milliards dans les coffres du Québec. 

«Notre industrie serait capable de rapatrier 5 milliards de dollars dans les coffres du Québec sur un horizon de dix ans.»

Stéphane Garneau

Autres sujets abordés

  • Les réticences et les habitudes des organisations face au choix de fournisseurs d'hébergement locaux par rapport aux géants américains;
  • La différence entre un centre de données (infrastructure physique) et un fournisseur d'infonuagique axé sur la protection des données;
  • L'impact environnemental et la forte consommation d'énergie liés à l'essor des centres de données pour l'intelligence artificielle.

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