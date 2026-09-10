Souveraineté numérique

Afin de protéger les données sensibles québécoises et canadiennes face aux géants américains, l'entreprise québécoise Micrologic annonce une importante ronde de financement et un projet d'expansion pancanadien.

Son président-directeur général, Stéphane Garneau, souligne l'importance d'instaurer des mécanismes pour assurer la pérennité de l'entreprise d'ici et rapatrier les milliards de dollars envoyés actuellement à l'étranger pour héberger des données.

Écoutez Stéphane Garneau, PDG de Micrologic, démystifier l'univers infonuagique, ce jeudi, à La commission.

Grâce à l'appui du gouvernement du Québec et du Fonds de solidarité FTQ, l'entreprise vise à bâtir une voûte souveraine numérique à l'échelle du pays. L'entreprise pourrait rapatrier 5 milliards dans les coffres du Québec.