De nouveaux sondages électoraux au Québec brossent le portrait des intentions de vote.

Bien que celles-ci demeurent relativement stables — plaçant le Parti québécois (PQ) en tête à 28%, suivi de la CAQ et des Libéraux (22%), du Parti conservateur (16%) et de Québec solidaire (11%) —, l'analyse détaillée révèle des signaux d'alarme majeurs pour la Coalition avenir Québec (CAQ).

Écoutez l'analyse de Philippe J. Fournier, chroniqueur au magazine L’actualité et créateur de Qc125, lundi midi à La commission.