Les humeurs de campagne

Circulant à moto, le visage masqué, deux individus anonymes surnommés les «justiciers casqués» apposent des autocollants du logo de la CAQ sur les pancartes électorales candidates dans la région de Québec afin, disent-ils, de rétablir la vérité sur l'appartenance politique des candidats.
Écoutez le journaliste de Cogeco Média, Philippe Couture aborder son enquête, vendredi après-midi à La commission.
Autres sujets abordés:
- La sortie de l'ex-maire de Lévis, Gilles Lehouillier, qui accuse Christine Fréchette de tromper la population sur le dossier du troisième lien;
- Les propositions environnementales de Québec solidaire — dont le rachat de vieux véhicules — et analyse les facteurs poussant les ménages vers l'électrification des transports, comme la hausse des prix à la pompe;
- L'électorat issu de l'immigration à Montréal;
- L'annonce d'un fonds d'urgence de 250 millions de dollars pour l'itinérance par l'équipe de Christine Fréchette, en lien avec la situation critique de la crise du logement et des campements.