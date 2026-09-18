Les humeurs de campagne

Circulant à moto, le visage masqué, deux individus anonymes surnommés les «justiciers casqués» apposent des autocollants du logo de la CAQ sur les pancartes électorales candidates dans la région de Québec afin, disent-ils, de rétablir la vérité sur l'appartenance politique des candidats.

Écoutez le journaliste de Cogeco Média, Philippe Couture aborder son enquête, vendredi après-midi à La commission.

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