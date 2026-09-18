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Les humeurs de campagne

Des motards masqués recollent le logo de la CAQ à Québec

par 98.5

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15:59

Entendu dans

La commission

le 18 septembre 2026 13:27

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Des motards masqués recollent le logo de la CAQ à Québec
La commission / Cogeco Média

Circulant à moto, le visage masqué, deux individus anonymes surnommés les «justiciers casqués» apposent des autocollants du logo de la CAQ sur les pancartes électorales candidates dans la région de Québec afin, disent-ils, de rétablir la vérité sur l'appartenance politique des candidats.

Écoutez le journaliste de Cogeco Média, Philippe Couture aborder son enquête, vendredi après-midi à La commission

Autres sujets abordés:

  • La sortie de l'ex-maire de Lévis, Gilles Lehouillier, qui accuse Christine Fréchette de tromper la population sur le dossier du troisième lien; 
  • Les propositions environnementales de Québec solidaire — dont le rachat de vieux véhicules — et analyse les facteurs poussant les ménages vers l'électrification des transports, comme la hausse des prix à la pompe; 
  • L'électorat issu de l'immigration à Montréal;
  • L'annonce d'un fonds d'urgence de 250 millions de dollars pour l'itinérance par l'équipe de Christine Fréchette, en lien avec la situation critique de la crise du logement et des campements.

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