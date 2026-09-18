Campagne électorale

Afin d'éviter de nouveaux fiascos informatiques dans l'appareil d'État, le Parti libéral du Québec (PLQ) s'engage à créer une agence centralisée pour gérer les projets et les opérations numériques du gouvernement.

Écoutez le candidat du PLQ dans Nelligan, Monsef Derraji, faire le point vendredi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il explique que cette mesure répond à la recommandation principale de la commission Gallant et permettra de regrouper une expertise multidisciplinaire rare pour veiller à une supervision accrue des chantiers informatiques.