Rentrée parlementaire à Ottawa

Les 343 députés fédéraux ont fait leur retour mardi à la Chambre des communes.

De nombreux dossiers sont sur la table à l’occasion de la rentrée parlementaire, alors que la situation géopolitique s’est considérablement transformée au cours des derniers mois.

Les menaces tarifaires de Donald Trump, tout comme les rapprochements stratégiques entre le Canada et l’Union européenne, seront au cœur des débats.

Mais pendant que le gouvernement libéral se démarque sur le plan international, les partis d’opposition veulent recentrer le débat sur les enjeux qui touchent les Canadiens comme le coût de la vie, la protection de l’emploi ou encore l’environnement.

Écoutez le député du Parti conservateur du Canada dans Mégantic—L'Érable Luc Berthold et Christine Normandin, députée de Saint-Jean pour le Bloc québécois, lundi, à l’émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.