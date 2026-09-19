Canada-Europe

Le chroniqueur politique, Guillaume Lavoie, se penche sur la récente tournée européenne de Mark Carney, marquée par un discours remarqué devant le Parlement européen et une ouverture inédite de la Commission européenne pour faire du Canada un membre associé.

Cette alliance stratégique vise à diversifier nos partenariats économiques et à réduire notre dépendance envers les États-Unis.

Écoutez le chroniqueur politique, Guillaume Lavoie, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

L'expert analyse également la perception des médias américains, qui voient de plus en plus Mark Carney comme une figure de résistance face aux politiques de Donald Trump.