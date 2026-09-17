Chronique américaine

Face aux récents rapprochements diplomatiques et économiques entre le Canada et l'Union européenne, le président américain Donald Trump a évoqué la possibilité, s'il évalue ces démarches «d'hostiles», d'imposer de nouveaux tarifs et d'entraver le commerce avec le bloc européen.

Écoutez la chroniqueuse Valérie Beaudoin se pencher sur la situation jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.