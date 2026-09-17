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Chronique américaine

Rapprochement Canada-UE: Trump évoque de possibles représailles contre l'Europe

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Le Québec maintenant

le 17 septembre 2026 17:23

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Rapprochement Canada-UE: Trump évoque de possibles représailles contre l'Europe
Face aux récents rapprochements diplomatiques et économiques entre le Canada et l'Union européenne, le président américain Donald Trump a évoqué la possibilité, s'il évalue ces démarches «d'hostiles», d'imposer de nouveaux tarifs et d'entraver le commerce avec le bloc européen. / Matt Kelley / The Associated Press

Face aux récents rapprochements diplomatiques et économiques entre le Canada et l'Union européenne, le président américain Donald Trump a évoqué la possibilité, s'il évalue ces démarches «d'hostiles», d'imposer de nouveaux tarifs et d'entraver le commerce avec le bloc européen. 

Écoutez la chroniqueuse Valérie Beaudoin se pencher sur la situation jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard. 

«Il a dit qu'il trouvait ça loufoque, qu'il allait juger si c'est "hostile" ce que l'Europe fait, et si c'est le cas, il va imposer des tarifs ou il va finalement s'attaquer directement au commerce entre les [le Canada et l'UE].»

Valérie Beaudoin

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