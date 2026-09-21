Rentrée à Ottawa

La rentrée parlementaire à Ottawa s'amorce sous le signe des enjeux économiques.

Le gouvernement fédéral souhaite accélérer l'approbation des grands projets tout en modifiant le Code canadien du travail pour réduire ses interventions dans les conflits de travail.

L'allègement de la taxe sur les carburants sera également prolongé.

Sur la scène internationale, le premier ministre canadien Mark Carney jouerait un rôle clé dans la réforme de l'ONU et la succession du secrétaire général.

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, lundi, à Lagacé le matin.

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